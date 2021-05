Mulher é agredida após pedir para bolsonarista usar máscara dentro do metrô (vídeo)

Revista Fórum - Uma mulher que andava de metrô na manhã deste sábado (1º) no Rio de Janeiro foi agredida por uma apoiadora do presidente Jair Bolsonaro após pedir para a bolsonarista usar máscara de proteção contra a Covid-19. Seguidores do presidente fizeram ato esvaziado em Copacabana.

Segundo informações do perfil Brasilfedecovid, a agressora fugiu do vagão logo após a polícia ser acionada. Ela estava junto a um grupo que utilizava camisas da Seleção Brasileira e bandeiras do Brasil, composto, provavelmente, por bolsonaristas que participariam do ato.

Nas imagens, é possível ver as duas discutindo por conta da ausência da máscara no rosto da negacionista, que parte para cima da passageira. Outros apoiadores do presidente ficaram gritando “comunista”.

MULHER É AGREDIDA POR BOLSONARISTA APÓS PEDIR QUE ELA COLOCASSE A MÁSCARA DENTRO DO METRÔ! ABSURDO! pic.twitter.com/YIiRfVFx0m — Jandira Feghali 🇧🇷🚩 (@jandira_feghali) May 1, 2021

