Mulheres teriam melhor resposta imunológica à covid-19, sugere estudo

O estudo oferece uma contribuição para um cenário que intriga os cientistas desde o início da pandemia: os homens mais velhos, acima de 60 anos, têm maior risco de adoecer e morrer do que as mulheres da mesma idade edit

247- Um estudo conduzido por pesquisadores da Universidade de Yale, nos Estados Unidos, e publicada ontem na revista científica Nature, apontou que mulheres têm uma resposta imunológica mais eficiente ao novo coronavírus do que os homens.

Segundo reportagem do portal UOL, o estudo conduzido por cientistas de vários países, inclusive brasileiros, analisou 98 pacientes (47 homens e 51 mulheres), com média de 60 anos, e identificou que elas desenvolveram uma resposta mais eficiente das células T, aquelas que estimulam a produção de anticorpos ou destroem diretamente as células infectadas pelos vírus, entre eles, o Sars-CoV-2, impedindo a propagação da infecção. Com isso, as mulheres desenvolvem menor número de casos graves de covid.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.