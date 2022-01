Mundo bate novo recorde com 2,59 milhões de casos de Covid em 1 dia

Apoie o 247

247 - Em meio à proliferação da variante ômicron do novo coronavírus, o mundo registrou um novo recorde de novos casos de Covid-19 em 24 horas, entre terça e quarta-feira (5), com 2,59 milhões de infectados. Mas, com o avanço da vacinação, as mortes seguem em trajetória de queda, informa o G1.

O país com mais casos registrados foi novamente os Estados Unidos, mas os 869 mil novos casos de terça-feira (4) ficaram abaixo do recorde de 1,08 milhão de infectados de segunda-feira (3). A ômicron já é responsável por 95,4% das novas infecções no país.

O segundo com mais casos foi a França, que registrou mais de 271 mil novos infectados. Antes da atual onda de Covid-19, o país nunca tinha tido mais de 118 mil infectados em um único dia.

Quarto país com mais casos confirmados, a Itália também registrou um novo recorde de infectados: 170 mil. Antes da atual onda, o país nunca tinha tido mais de 40 mil infectados em um único dia.

