Mundo chega a 6 milhões de mortes pela Covid-19

247 - O mundo atingiu nesta segunda-feira (7) a marca de 6 milhões de mortes confirmadas pela Covid-19. O levantamento é da Universidade Johns Hopkins. O marco anterior, de 5 milhões, foi alcançado em 1º de novembro de 2021.

O número de casos registrados ultrapassa 446 milhões. O número real de vítimas da doença pode ser ainda maior, devido à subnotificação.

Os Estados Unidos lideram o ranking dos países com o maior número de mortes. Ao todo, o país registrou mais de 958 mil óbitos.

O Brasil é o segundo país com mais mortes pela Covid-19 -- 652 mil.

De acordo com a plataforma Our World In Data, 63,27% da população mundial já recebeu ao menos uma injeção, enquanto os que completaram o primeiro ciclo vacinal são 56,05% e os que receberam a dose de reforço são pouco mais de 18%.

