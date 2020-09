Mundo chega a um milhão de mortos pela covid-19. Brasil é responsável por 14,2% dos óbitos

O mundo chegou à marca de um milhão de mortos por covid-19, nove meses depois do primeiro caso relatado. Em meio a negligência de governos, falta de estrutura em hospitais, desconhecimento de características do vírus e oportunismo político, o planeta se viu encurralado pelo maior desastre sanitário de sua história recente, com poucas perspectivas de superação edit

247 - Um milhão de mortos. Esse é o saldo de uma pandemia agressiva, inédita e ingrata, subestimada pela maioria dos países ocidentais quando dos primeiros alertas da China. Estima-se que o número real de mortes seja bem maior, uma vez a subnotificação tem sido a regra nos países mais afetados, como o Brasil.

A reportagem do jornal Folha de S. Paulo destaca que “de acordo com Alan Lopez, diretor de um grupo de pesquisa da Universidade de Melbourne, na Austrália, que estuda o impacto de doenças, a quantidade real de óbitos está em torno de 1,8 milhão. Ele calcula que até o final do ano a doença mate 2,8 milhões de pessoas, o que a tornaria a quinta maior causa global de mortes em 2020. Na sexta-feira (25), o diretor executivo do programa de emergências de saúde da OMS, Mike Ryan, admitiu ser possível que a cifra oficial dobre.”

A matéria ainda salienta que “ainda que a curva da Covid-19 tenha se estabilizado em muitos países, o número de novos casos segue crescendo mais rapidamente do que nunca, com média pouco abaixo de 300 mil por dia, e dificilmente uma vacina estará disponível em todo o mundo dentro dos próximos nove meses. Como chegamos até aqui? O histórico da pandemia sugere uma combinação de condições biológicas, negligência política e demora para agir.”