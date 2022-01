Mundo enfrenta desafios na distribuição de vacinas, reforma financeira e mudanças climáticas, afirma Guterres

Fala do secretário-geral da ONU, António Guterres, foi durante a videoconferência do Fórum Econômico Mundial de 2022 edit

Rádio Internacional da China - O secretário-geral da ONU, António Guterres, compareceu à videoconferência do Fórum Econômico Mundial de 2022 nesta segunda-feira (17). Em seu discurso na ocasião, ele afirmou que há três problemas que precisam ser urgentemente resolvidos, de forma a se livrar das crises contínuas na economia e saúde e assegurar a realização da meta de desenvolvimento sustentável da ONU.

Primeiro, é necessário responder à pandemia de Covid-19 de forma justa e equitativa. Atualmente, o mundo ainda está longe de alcançar o objetivo proposto pela Organização Mundial da Saúde de vacinar 40% da população de todos os países até o fim de 2021 e 70% até meados de 2022.

A segunda urgência é reformar o mecanismo financeiro global, especialmente nos países de baixa renda. Ele pediu aos líderes empresariais que trabalhem para criar um sistema de finanças globais adequado para todas as nações, reestruturar as dívidas de longo prazo, resolver os problemas de corrupção e fluxos financeiros ilícitos, além de garantir a justiça no sistema tributário.

Terceiro, as ações em resposta às mudanças climáticas dos países em desenvolvimento devem receber mais apoio. “Precisamos reduzir as emissões globais em 45% na década. Se não fornecermos alívio de dívida e financiamento às nações em desenvolvimento, a recuperação global terá uma situação desequilibrada, o que poderá levar a economia mundial ao caos”, acrescentou Guterres.

Tradução: Zhao Yan

Revisão: Diego Goulart

