Mundo registrou mais de 6,5 milhões de infectados e 387 mil mortes por coronavírus, segundo OMS

247 - Um recente relatório da Organização Mundial da Saúde (OMS) sobre o coronavírus indicou que já foram 387.155 mortos e mais de 6,5 milhões de infectados pela doença. Os dados foram compilados com as informações recebidas até 5 horas da manhã (no horário de Brasília) e foram divulgados pelo Uol.

Segundo o relatório, a taxa de mortalidade no mundo é de 5,9%. Atualmente, o Brasil lidera os países com novos casos diários, em seguida estão Estados Unidos e Índia. Já no quesito das mortes, o Brasil lidera e, em seguida vem México e EUA.

O continente americano tem cerca de 47% dos infectados, com 3 milhões de casos, seguido pela Europa, com 2,2 milhões.

Para OMS, os cinco países mais atingidos foram Estados Unidos, Brasil, Rússia, Reino Unido e Espanha, nesta ordem.

