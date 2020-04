Explosão de casos no Ocidente, leva o mundo para perto do milhão de infectados por coronavírus

Em franca aceleração no mundo ocidental, a pandemia do novo coronavírus chegará à marca de um milhão de infectados no planeta e mais alguns dias ou horas. edit

247 - O planeta se aproxima perigosamentre do milhão de infectados pelo novo coronavírus. A cifra de 50 mil mortos também se aproxima e os casos classificados como atípicos: os Estados Unidos registraram a vítima mais jovem até aqui, um bebê de seis semanas.

A reportagem do jornal O Estado de S. Paulo destaca que "quando os governos ampliam as ordens de confinamento que afetam metade do planeta, agências internacionais alertam que algumas partes do mundo podem enfrentar escassez de alimentos se as autoridades não enfrentarem a crise corretamente. Mais de 900 mil casos foram registrados em todo o mundo e quase 46 mil pessoas morreram desde que o vírus surgiu na cidade chinesa de Wuhan, no fim do ano passado, segundo uma contagem da agência France Presse com base em dados oficiais."

A matéria ainda acrescenta que "a preocupação está crescendo nos Estados Unidos, que já contabilizaram mais de 200 infecções e pelo menos 4,6 mil mortes, de acordo com a Universidade Johns Hopkins.

Entre os mortos americanos está um bebê de seis semanas que morreu em Connecticut. 'É com tristeza que parte meu coração que podemos confirmar hoje a primeira fatalidade pediátrica em Connecticut ligada à covid-19", disse o governador do Estado, Ned Lamont, em sua conta no Twitter. "Acreditamos que é uma das pessoas mais jovens do mundo" vítima do vírus, acrescentou."

