Na Copa América da Covid, Colômbia é a terceira seleção a confirmar infectados em seu grupo no Brasil

247 - A Federação Colombiana de Futebol informou neste domingo (13) ter isolado dois membros da comissão técnica da seleção do país após ambos terem testado positivo para Covid-19. A delegação está em Cuiabá, onde às 21h estreia na Copa América contra o Equador. A seleção da Colômbia é a terceira a registrar casos de Covid-19 no Brasil. A Venezuela teve 13 casos confirmados e a Bolívia quatro, num total de 19 infectados confirmados publicamente. São 10 as seleções participantes do torneio.

Segundo comunicado da federação, o assistente técnico Pablo Román e o fisioterapeuta Carlos Entrena foram diagnosticados com a doença, mas não apresentam sintomas. Eles ficarão em quarentena e poderão ser reintegrados à delegação em 10 dias caso continuem assintomáticos, informa o G1.

Por causa do surto da Venezuela, a Conmebol alterou regra da Copa América e permitiu a troca ilimitada de jogadores diagnosticados com Covid. Os venezuelanos, rivais do Brasil neste domingo, convocaram 15 jogadores no sábado.

