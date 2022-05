Na OMS, Queiroga esconde 665 mil mortos pela Covid no Brasil e diz que governo Bolsonaro combateu corrupção na Saúde

Ministro ignorou as diversas denúncias de corrupção reveladas pela CPI da Covid e tentou desfazer a imagem negacionista que pesa sobre Bolsonaro diante do mundo edit

247 - Em discurso na manhã desta segunda-feira (23) na Assembleia Mundial da Saúde, na Organização Mundial da Saúde (OMS), o ministro Marcelo Queiroga, segundo Jamil Chade, do UOL, declarou que uma das prioridades do governo Jair Bolsonaro (PL) durante a pandemia de Covid-19 foi - supostamente - combater a corrupção na Saúde, apesar de todas as denúncias reveladas pela CPI da Covid.

Ele também não citou os 665 mil mortos pela doença no país. O Brasil tem o segundo maior número de mortes do mundo desde o começo da pandemia.

A ida de Queiroga ao evento tem por objetivo tentar desfazer a imagem de negacionista que pesa sobre os ombros de Bolsonaro diante do mundo.

A OMS utiliza o encontro para destacar que a pandemia não terminou. Os números da doença voltaram a crescer em 70 países. "A crise está longe de terminar", afirmou o diretor-geral da OMS, Tedros Ghebreyesus, minutos antes da fala de Queiroga.

"Desde o começo, o governo Bolsonaro trabalhou para preservar vidas, equilibrando justiça social e saúde", alegou o ministro.

O brasileiro também omitiu a campanha de Bolsonaro contra as vacinas, dizendo apenas que o país adquiriu 650 milhões de vacinas e que mais de 80% da população completaram vacinação.

