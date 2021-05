Na quarentena, Paulo Gustavo falou sobre preocupação com Covid-19: "Eu tenho problema respiratório'

247 - Em maio de 2020, durante os primeiros meses de quarentena, a atriz Ingrid Guimãraes recebeu Paulo Gustavo, morto na noite desta terça-feira, na sétima temporada do programa "Além da conta" para um conversa remota sobre confinamento e pandemia. Num dos momentos do papo, ele falou sobre a preocupação com o contágio da Covid-19. A informação é do jornal O Globo.

"Eu tenho problema respiratório. Eu tenho muito medo porque vejo essas matérias das pessoas dizendo...A medicina não sabe ainda como esse vírus reage dentro de cada pessoa", desabafou ele. "Cada hora, você vê uma notícia nova. Tenho medo de pegar isso".

Isolado na época, ele falou sobre a importância da quarentena. "Às vezes, você pode ser uma pessoa assintomática, que não tem sintoma, e você pode passar pruma pessoa que está do seu lado. De todos os lados, eu prefiro ficar na quarentena, já que eu posso".

