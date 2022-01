Não vacinado, Mario Frias testa positivo para Covid e vai fazer uso do "tratamento precoce"

Apoie o 247

ICL

247 - O secretário especial da Cultura do governo Jair Bolsonaro, Mario Frias, testou positivo para a Covid-19. Segundo a pasta, o ex-ator está assintomático, em casa, e vai seguir o protocolo do chamado “tratamento precoce”, que faz uso de medicamentos sem eficácia científica contra a doença. Ele também não foi vacinado contra a Covid. A informação é da coluna da jornalista Mônica Bergamo, da Folha de S. Paulo.

Frias deveria viajar nesta quarta-feira (19) para Los Angeles (EUA) para participar de reuniões sobre questões ligadas ao audiovisual, no que seria a sua segunda missão internacional para tratar do assunto sem a presença de representantes do setor ou da Agência Nacional do Cinema (Ancine).

A Secretaria de Cultura informou que a comitiva seguirá o roteiro de viagem previsto mesmo sem a presença de Frias.

PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE