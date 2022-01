Negacionismo sobre a vacina infantil atinge mais ricos e escolarizados, diz pesquisa

Levantamento feito em São Paulo mostra que intenção de vacinar as crianças diminui com o aumento do nível de escolaridade do responsável e da renda familiar edit

Fórum - Quanto mais o poder aquisitivo dos responsáveis, maior o negacionismo. Ao menos é o que indica uma pesquisa feita pelo Sistema Estadual de Análise de Dados (Seade) no Estado de São Paulo sobre a intenção de vacinar crianças de 5 a 11 anos contra a Covid-19.

De acordo com o levantamento, a intenção de vacinar as crianças diminui com o aumento do nível de escolaridade do responsável e da renda familiar, decrescendo para 77% entre os que têm ensino superior e a 73% entre os que têm renda acima de 3 salários mínimos.

Já entre os que não tem instrução ou estudaram até o ensino fundamental, 92% afirmam que vacinariam as crianças, enquanto este número é de 88% entre os que estudaram até o ensino médio.

