Negacionistas atacam Trump por comentários a favor da vacinação contra Covid-19

(Reuters) - Os comentários recentes do ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump descrevendo as vacinas da Covid-19 como seguras e uma grande conquista de seu governo têm irritado membros radicais da comunidade antivax, o que inclui muitos de seus mais ferrenhos apoiadores.

Depois de meses de silêncio sobre as vacinas e sem qualquer foto sendo vacinado, Trump disse em 19 de dezembro ao ex-âncora da Fox News Bill O'Reilly durante um evento em Dallas que havia recebido a dose de reforço -- provocando algumas vaias do público.

Em uma entrevista com a analista política de direita Candace Owens divulgada dois dias depois, Trump rebateu quando Owens sugeriu que as vacinas não são seguras.

"Não, a vacina funciona", afirmou Trump a Owens, que disse que não estava vacinada. "Quem fica muito doente e vai para o hospital são os que não tomam a vacina."

Apesar de em ambos os casos Trump ter enfatizado que é contra a obrigatoriedade de vacinação decretada pelo presidente Joe Biden, seus comentários têm suscitado raras críticas de ativistas antivacinas e alguns apoiadores.

A controvérsia destaca um eventual conflito que Trump poderia enfrentar em uma potencial disputa presidencial de 2024: ter que energizar sua base, para muitos dos quais a oposição às vacinas se tornou um grito de guerra, sem repelir os moderados.

O apresentador de rádio Alex Jones disse em seu talk show que ao promover a vacina, Trump ou era "completamente ignorante" ou "um dos piores homens que já viveram". Ele disse que estava na hora de "seguir em frente" após Trump e também ameaçou "lavar toda a sujeira" sobre o ex-presidente republicano.

O apresentador de rádio Wayne Allyn Root, um apoiador ferrenho do Trump, disse que o ex-presidente estava "certo em tudo", exceto nas vacinas, e precisava de uma "intervenção". Em uma declaração à Reuters, Root enfatizou que ele seria sempre um apoiador do Trump e que com "intervenção" ele simplesmente quis dizer uma chance de convencer Trump a "alterar" sua mensagem.

Um representante do Trump não respondeu imediatamente a um pedido de comentário. Não houve resposta imediata a pedidos de comentários de representantes de Jones e Owens.

Em grupos de direita nas redes sociais, alguns eleitores de Trump argumentam que ele está agindo estrategicamente para manter a mídia hostil à distância. Outros, no entanto, estão confessando consternação.

"Não posso mais apoiá-lo", disse Daniel McLean, de 42 anos, que trabalha na indústria da maconha no Oregon, em uma entrevista.

Os republicanos e os republicanos independentes representam 60% dos norte-americanos adultos não vacinados contra a Covid-19, de acordo com uma análise da Kaiser Family Foundation.

Isso torna os comentários de Trump ainda mais surpreendentes, disse o republicano Martin Hyde, que vai concorrer a uma vaga no Congresso pela Flórida nas eleições de 2022. "Não acho que essa seja uma mensagem que ressoará na base", disse Hyde à Reuters.

Nicholas Valentino, um professor especializado em psicologia política da Universidade de Michigan, disse que é improvável que a posição de Trump sobre as vacinas crie um abalo grave em sua base de apoio.

"A facção mais extrema deste grupo não tem outro lugar para ir politicamente", disse Valentino.