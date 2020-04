Negros morrem mais de coronavírus no Brasil

Revista Fórum - A covid-19, a doença do coronavírus, é mais letal entre negros do entre brancos. É o que mostra um levantamento do jornal Folha de S.Paulo, utilizando dados do Ministério da Saúde, publicado nesta sexta-feira (10).

Pretos e pardos são 23,1% dos hospitalizados com Síndrome Respiratória Aguda Grave, mas chegam a 32,8% dos mortos por covid-19. Com os brancos, é ao contrário e há menos mortos do que hospitalizados: são 73,9% do total de pacientes, mas 64,5% dos mortos.

Embora minoritários entre os registros de afetados pela doença, pretos e pardos representam quase 1 em cada 4 dos brasileiros hospitalizados com Síndrome Respiratória Aguda Grave (23,1%) mas chegam a 1 em cada 3 entre os mortos por Covid-19 (32,8%). Com os brancos, ocorre o contrário: são 73,9% entre aqueles hospitalizados com Covid-19, mas 64,5% entre os mortos.

