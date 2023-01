Nenhuma nova variante ou mutação significativa do vírus é encontrada na China

Apoie o 247

ICL

Rádio Internacional da China - Na coletiva de imprensa, realizada nesta quinta-feira (5), a porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Mao Ning, respondeu às afirmações da parte norte-americana sobre as medidas de prevenção e controle da epidemia tomadas pela China.

Desde o início do surto, o governo chinês tem insistido em uma atitude aberta, transparente e responsável para compartilhar informações e dados com a comunidade internacional, incluindo os Estados Unidos, afirmou a porta-voz.

Segundo as informações divulgadas nesta quarta-feira (4) pela Organização Mundial da Saúde (OMS), as principais cepas epidêmicas atuais na China são consistentes com as sequências genéticas de passageiros chineses infectados detectados por outros países. Não foram encontradas novas variantes ou mutações significativas do vírus. A parte chinesa continuará monitorando de perto a situação da mutação do vírus e divulgando as informações em tempo hábil. A porta-voz também apelou para que os países adotem medidas científicas e apropriadas e evitem palavras e ações que politizem a epidemia, de forma a garantir os intercâmbios normais de pessoas.

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.