Netanyahu recebe vacina da Pfizer em início da campanha de imunização em Israel

Sputnik - O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, recebeu neste sábado (19) a vacina contra a Covid-19, dando início à campanha nacional de imunização.

Netanyahu, de 71 anos, e o ministro da saúde do país foram injetados com a vacina Pfizer-BioNTech, ao vivo na TV, no Sheba Medical Center, em Ramat Gan, perto de Tel Aviv, corforme noticiou a AFP.

"Eu pedi para ser vacinado primeiro, junto com o ministro da Saúde Yuli Edelstein, para servir como exemplo pessoal e encorajar a todos que se vacinem", disse Netanyahu no momento de sua imunização.

Cada cidadão deve receber uma injeção de reforço em três semanas para proteção ideal contra o novo coronavírus.

O vice-presidente dos Estados Unidos, Mike Pence, recebeu a injeção ao vivo na televisão na sexta-feira (18), enquanto o presidente eleito Joe Biden deve ser vacinado na próxima segunda-feira (21).

Os últimos números do Ministério da Saúde israelense relataram que mais de 370 mil pessoas tiveram teste positivo para o vírus desde que o país confirmou seu primeiro caso em fevereiro deste ano.

Pouco mais de 3.000 pessoas morreram, em um país de cerca de 9 milhões de habitantes.

A vacina será lançada em dez hospitais e centros de vacinação ao redor de Israel para profissionais de saúde a partir deste domingo (20), de acordo com o ministério da Saúde.

Ao longo da semana, afirma um comunicado do ministério, as vacinações serão estendidas ao público em geral, começando com pessoas com mais de 60 anos de idade.

