New York Times: crise da Covid no Brasil é um alerta para todo o planeta

Artigo no jornal mais renomado do mundo condena a gestão do governo Bolsonaro da pandemia da Covid-19, e diz que a situação no Brasil serve de alerta para líderes mundiais, que, diante da nova variante brasileira, terão de repensar a suspensão de restrições

247 - O New York Times, jornal de maior renome do mundo, publicou um artigo alertando líderes mundiais sobre a nova variante brasileira e condenando a postura do governo Bolsonaro diante da pandemia da Covid-19.

O texto destaca a piora da conjuntura no país, ao mesmo tempo que outras nações começam a voltar à normalidade:

"Nenhuma outra nação que passou por um surto tão grande ainda está lutando contra o número recorde de mortes e um sistema de saúde à beira do colapso. Muitas outras nações duramente atingidas estão, pelo contrário, dando passos provisórios em direção a uma aparência de normalidade", diz.

Ainda é apontado os riscos para o mundo que a variante brasileira apresenta:

"Estudos preliminares sugerem que a variante que tomou a cidade de Manaus não só é mais contagiosa, mas também parece capaz de infectar pessoas que já se recuperaram de outras variantes do vírus. E ela já ultrapassou as fronteiras do Brasil, aparecendo em outras duas dezenas de países e em pequeno número nos Estados Unidos. Isso significa que mesmo as pessoas que se recuperaram e pensaram que estavam seguras ainda podem estar em risco, e que os líderes mundiais podem, mais uma vez, ter suspendido as restrições cedo demais".

A postura cética e negacionista do governo Bolsonaro e a lentidão na aquisição de vacinas estão por trás da triste situação brasileira:

"O Brasil começou a vacinar grupos prioritários, incluindo profissionais de saúde e idosos no final de janeiro. Mas o governo não conseguiu garantir um número grande o suficiente de doses. Os países mais ricos abocanharam a maior parte do suprimento disponível, enquanto Bolsonaro tem sido cético quanto ao impacto da doença e das vacinas".

