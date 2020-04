Neymar doa R$ 5 milhões para combate ao coronavírus

247 - O camisa 10 do PSG doou cerca de R$ 5 milhões para auxiliar no combate ao coronavírus. Segundo o SBT, uma parte do dinheiro será destinado à Unicef e a outra a um fundo criado pelo apresentador da TV Globo Luciano Huck.

A agência notícias AFP procurou a assessoria do jogador, que não quis comentar o assunto: "nós nunca falamos sobre doações e valores".

Neymar não queria que a doação fosse divulgada.

Brasil 247 lança concurso de contos sobre a quarentena do coronavírus. Participe do concurso