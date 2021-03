Nicolelis: Brasil precisa remover Bolsonaro por esta tragédia sem precedentes

247 - O neurocientista e pesquisador brasileiro Miguel Nicolelis pediu a saída de Jair Bolsonaro, nas redes sociais, nesta terça-feira, 23, após o Brasil registrar seu recorde de óbitos diários causados pela Covid-19. “O Brasil precisa remover imediatamente o responsável maior por esta tragédia sem precedentes. Fora Inominável”, escreveu no Twitter.

Em outra publicação, ele afirmou que, “nesta noite trágica, dois consensos emergiram”: “1) É preciso mudar radicalmente e pra ontem a estratégia de combate à pandemia antes que o Brasil cruze um ponto de não retorno. 2) O item 1 não se materializará sem que o maior aliado do Coronavírus no Brasil seja afastado do seu cargo”, argumentou.

Brasil registra 3.251 mortes por Covid-19

O Brasil registrou nas últimas 24 horas 3.251 mortes por Covid-19, segundo dados do Conselho Nacional dos Secretários de Saúde (Conass) divulgados nesta terça-feira (23).

Esta é, de longe, a maior taxa de óbitos diários desde o início da pandemia no Brasil e escancara de uma vez por todas a péssima atuação de Jair Bolsonaro no combate à pandemia, mostrando as consequências do golpe contra a ex-presidente Dilma Rousseff em 2016.

Especialistas da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) alertaram nesta segunda-feira (22) que o Brasil poderá chegar à marca de cinco mil mortes diárias pela doença se nada for feito.

O país já contabiliza 298.676 mortos pelo coronavírus.

