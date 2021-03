Nicolelis: comunidade internacional desperta para a tragédia brasileira

Um dos maiores cientistas do mundo, Miguel Nicolelis relatou em sua rede social que entrou em contato com a imprensa inglesa e que a “comunidade internacional despertou para a tragédia brasileira” edit

247 - Considerado um dos maiores cientistas do mundo, Miguel Nicolelis relatou em sua rede social nesta terça-feira (9) que entrou em contato com a imprensa inglesa e que a “comunidade internacional despertou para a tragédia brasileira”, referindo-se ao descaso do governo e da propagação da nova variante da Covid-19, a P1, que originou-se em Manaus.

