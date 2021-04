Nicolelis: 'estamos há poucas semanas de um ponto de não retorno da pandemia no Brasil'

247 - O pesquisador Miguel Nicolelis, um dos cientistas mais respeitados em nível mundial, alerta que “o Brasil está há poucas semanas de um ponto de não retorno da pandemia” e que existem "sinais" de "que um colapso funerário se aproxima a passos largos" do país”.

“Estamos há poucas semanas de um ponto de não retorno da pandemia no Brasil. Se o colapso funerário se instalar neste país, começaremos a ver corpos sendo abandonados pelas ruas, em espaços abertos. Teremos que usar o recurso terrível de usar valas comuns para enterrar centenas de pessoas simultaneamente, sem urnas funerárias, só em saco plásticos, o que vai acelerar o processo de contaminação do solo, do lençol freático, dos alimentos, e com isso gerar uma série de outras epidemias bacterianas gravíssimas”, disse Nicolelis em podcast no jornal El País.

“Perante uma perspectiva futura, se nada for feito, do aumento em média de 3,5 mil óbitos por dia, podendo atingir 4 ou 5 mil mortos por dia nas próximas semanas e 500 mil mortos por volta de julho, diante desse cenário, o futuro que nos espera pode ser ainda mais dantesco, uma vez que não existe, por parte do governo federal, nenhuma iniciativa crível de combate real à pandemia”, disse o cientista.

“E, nesse momento, eu posso dizer a vocês que existem sinais em várias regiões do país, em várias cidades, tanto de pequeno quanto de grande porte, de que um colapso funerário se aproxima a passos largos do Brasil”, completou.

Inscreva-se no canal Cortes 247 e saiba mais:

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.