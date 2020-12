Niterói recruta voluntários para testar medicamento francês contra a Covid-19

A cidade é a única no Rio de Janeiro a participar com voluntários da fase 3 de testes da vacina CoronaVac. Agora, Niterói testa um medicamento da empresa de biotecnologia Abivax, da França edit

247 - Niterói, que a única cidade do Rio de Janeiro a participar, em uma parceria com o Fiocruz e o Instituto Butantan, com voluntários da fase 3 de testes da vacina CoronaVac (vacina chinesa contra o coronavírus), agora recruta voluntários para o estudo de desenvolvimento de um medicamento francês contra a Covid-19.

O medicamento é da empresa de biotecnologia Abivax, da França, que trata doenças inflamatórias consideradas graves em pacientes infectados pelo novo coronavírus. O estudo miR-AGE avalia o medicamento ABX464 e está recrutando voluntários em Niterói, na Policlínica Dr. Sérgio Arouca, no Vital Brasil.

O estudo é conduzido pelo Instituto Nacional de Infectologia Evandro Chagas (INI/Fiocruz), com parceria da Secretaria Municipal de Saúde de Niterói. O médico infectologista André Siqueira é o responsável. O uso do medicamento em pesquisa tem aprovação da Agência Nacional de Vigilância em Saúde (Anvisa).

