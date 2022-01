No Rio, 90% dos internados com Covid-19 não se vacinaram

O número de internações por Covid-19 cresceu nas últimas semanas com a nova onda, diz a Associação de Hospitais do Estado do Rio (Aherj) edit

247 - Em hospitais da rede privada do Rio de Janeiro, 90% dos internados com Covid-19 não se vacinaram, informa o diretor da Associação de Hospitais do Estado do Rio (Aherj), Graccho Alvim. As informações são do jornal O Globo.

Segundo Alvim, o número de internados cresceu nas últimas semanas por causa da nova onda de casos, motivada principalmente pela variante ômicron, mais infecciosa. A situação, contudo, ainda está controlada. Quatro estados, porém, estão com ocupação de leitos de UTI acima de 80%.

"As internações se aproximaram de zero em novembro, mas voltaram a subir agora em alguns hospitais. Mas isso ainda não tem impacto sobre o volume total de leitos da unidade. Ainda há uma estabilidade grande nas internações. Se houver necessidade, temos capacidade de abrir muito mais leitos. Mas a demanda atual não chega perto do que já vimos em outras ondas", afirma Alvim.

De acordo com a Aherj, os casos de Covid-19 causados pela ômicron costumam ser mais leves, ainda que os cuidados continuem sendo necessários. "A evolução dos casos causados por essa cepa tende a ser muito mais benigna. Muitas vezes não requer nem o uso de antibióticos. Ela também não afeta os pulmões como as outras variantes", diz Alvim.

