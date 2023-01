Nova secretária da Saúde diz que a vacina contra Covid-19 será anual para grupo de risco

A vacina não fazia parte do calendário anual de vacinação no governo Jair Bolsonaro edit

247 - A nova secretária de Vigilância em Saúde e Ambiente do Ministério da Saúde, Ethel Maciel, afirmou que todo ano a vacina contra a Covid-19 estará disponível para pessoas do grupo prioritário, como idosos, imunossuprimidos e profissionais de saúde. A vacina não fazia parte do calendário anual de vacinação no governo Jair Bolsonaro (PL).

"Agora, efetivamente, a Covid entra no nosso Departamento de Imunização. O ministério acabou de receber uma compra grande de doses que, a princípio, daria para cobrir esses grupos prioritários", disse Ethel em entrevista ao jornal Folha de S.Paulo.

"A ideia é que a campanha siga os mesmos grupos prioritários da gripe, que são os mais vulneráveis, como os profissionais de saúde, imunossuprimidos, idosos. A princípio, será uma dose de reforço com a vacina bivalente", complementou.

De acordo com a secretária, uma das prioridades da pasta é o aumento da cobertura de todas as imunizações. "A gente tem o maior programa de imunização do mundo e sempre fomos exemplo. Infelizmente, estamos saindo dessa pandemia com essa imagem... acho que dizer 'arranhada' é muito pouco. A comunicação, sem dúvidas, vai ser central neste governo para que a gente possa recuperar a confiança [na vacinação]", disse.

