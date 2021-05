Nova variante do coronavírus de Manaus é identificada no Rio de Janeiro

"A nova variante foi encontrada principalmente no Norte Fluminense, mas também em amostras nas regiões Metropolitana, Centro-Sul e Baixada Litorânea", disse a subsecretária de Vigilância em Saúde Cláudia Mello edit

247 - A Secretaria Estadual de Saúde do Rio de Janeiro (SES-RJ) identificou uma nova variante do vírus da Covid-19 em circulação no estado. A cepa é uma mutação da variante P.1, que surgiu em Manaus, e, portanto, recebeu o nome de P.1.2.

Ainda não é possível afirmar se a nova variante é mais transmissível ou mais letal.

A P.1.2 foi localizada em 5,85% das 376 amostras analisadas.

"A nova variante foi encontrada principalmente no Norte Fluminense, mas também em amostras nas regiões Metropolitana, Centro-Sul e Baixada Litorânea. A partir deste resultado, o monitoramento segue aprofundando os efeitos que poderão ser apresentados, ou seja, o comportamento epidemiológico da variante. Até o momento, não se pode avaliar se é mais transmissível e mais letal”, explicou a subsecretária de Vigilância em Saúde e idealizadora da pesquisa, Cláudia Mello.

Inscreva-se no canal de cortes da TV 247 e saiba mais:

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.