Nova variante do coronavírus é encontrada na Califórnia e causa preocupação

247 - Uma nova variante do coronavírus descoberta no sul da Califórnia, nos Estados Unidos, e publicada na última quinta-feira (11) na revista especializada Jama (Journal of the American Medical Association) está causando preocupação em pesquisadores, segundo a Folha de S. Paulo.

Algumas novas cepas do vírus que já surgiram no Reino Unido, na África do Sul e no Brasil já se mostraram mais transmissíveis e até mesmo mais fatais, no caso da cepa britânica.

Sobre a variante californiana, no entanto, não é possível determinar ainda se seu grau de transmissibilidade é maior ou menor, dizem cientistas. Se faz necessário aguardar mais informações para saber também se a cepa gera um quadro de Covid-19 mais grave.

Especialistas alertam que a descoberta da nova variante é de extrema importância para a vigilância epidemiológica do vírus e para traçar possíveis ações no combate à disseminação e propagação da cepa.

