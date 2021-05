Nova variante do coronavírus P.4 é identificada no interior de São Paulo, diz pesquisador da Unesp

O pesquisador da Unesp do município de Botucatu (SP) e vice-presidente da Sociedade Brasileira de Virologia, João Pessoa Araújo Júnior, anunciou que a variante P.4 foi identificada primeiro em Mococa, no interior paulista edit

247 - O pesquisador da Unesp do município de Botucatu (SP) e vice-presidente da Sociedade Brasileira de Virologia, João Pessoa Araújo Júnior, anunciou nesta terça-feira (25) que foi identificada uma nova variante do novo coronavírus, a P.4. De acordo com o estudioso, a origem é desconhecida, mas ela foi identificada primeiro em Mococa, no interior paulista, e tem alta circulação em Porto Ferreira.

O especialista disse que as análises da universidade foram submetidas ao Global Initiative on Sharing All Influenza Data (GISAID), iniciativa internacional de acesso aberto a informações sobre genomas de vírus influenza e coronavírus. As informações foram publicadas pelo portal G1.

"Essa nova variante é parente da P.1, porque ela tem a mesma origem, a origem é a B.1.1.28, que é uma linhagem que deu origem a P.1, a P.2, que foi identificada no Rio de Janeiro, a P.3, que foi identificada nas Filipinas. E agora foi identificada a P.4, que tem origem ainda desconhecida, mas ela foi primeiramente reconhecida no leste de São Paulo, primeiramente em Mococa, depois nós vimos uma alta frequência dela na cidade de Porto Ferreira, onde nós concentramos o nosso estudo", afirmou o pesquisador.

