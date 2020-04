Nova York registra recorde de mortes por coronavírus: 731 em 24 horas

247 - O estado de Nova York registou nas últimas 24 horas 731 vítimas mortais. O número de óbitos foi de 599 no dia anterior. Agora, a unidade federativa alcança 5.489 vítimas falecimentos e continua como a mais afetada em todo o território norte-americano.

Em conferência de imprensa, o governador Andrew Cuomo anunciou nesta segunda-feira (6) que duplicou a multa para um máximo de 1000 dólares (cerca de 930 euros) para quem violar as ordens de quarentena.

Com 377,4 mil, os EUA lideram o ranking mundial com o maior número de confirmações da covid-19. Ao todo, 11,7 pessoas morreram no país por causa do coronavírus. A Espanha fica em segundo lugar, com 140,5 mil casos, seguida pela Itália (132,5 mil) e pela Alemanha (104,5 mil).

Em nível global o número de óbitos chega a 1,3 milhão, com 78,1 mil mortes.

