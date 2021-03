Novas cepas do coronavírus já são predominantes em sete estados, diz Fiocruz

Segundo a Fiocruz, novas variantes do coronavírus, com maior potencial de transmissão e possivelmente mais letais que a cepa original, já são predominantes em seis estados brasileiros, além do Amazonas edit

247 - As novas cepas do coronavírus, que possuem maior potencial de transmissão e são possivelmente mais letais que a variante original, já são predominantes em seis estados brasileiros, além do Amazonas.

De acordo com reportagem do jornal Folha de S. Paulo, um estudo da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), realizado com amostras coletadas em oito estados, aponta que as novas variantes com prevalência acima de 50% foram registradas no Ceará (71,1%), Paraná (70,4%), Pernambuco (50,8%), Rio de Janeiro (62,7%), Rio Grande do Sul (62,5%) e Santa Catarina (63,7%).

Dos estados avaliados, somente Alagoas e Minas Gerais não tiveram presença dominante das mutações do coronavírus com42,6% e 30,3%, respectivamente.

O Brasil passa atualmente pelo pior momento da pandemia. Nesta terça-feira (10), o país ultrapassou os Estados Unidos em número de mortes registradas em 24h por causa da Covid-19. De acordo com o consórcio de veículos de imprensa, 1.954 brasileiros morreram em decorrência da doença em apenas um dia. Ao todo, 268.568 brasileiros morreram em decorrência de complicações relacionadas ao coronavírus.

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.