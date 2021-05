Novas iniciativas da China promoverão cooperação internacional contra a pandemia

O presidente chinês, Xi Jinping, participou por vídeo da Cúpula global da Saúde e proferiu um importante discurso. Na ocasião, ele pediu aos membros do G20 para assumirem responsabilidades no combate ao Covid-19 edit

Rádio Internacional da China - A China assegura que promoverá uma cooperação internacional ainda maior contra a pandemia de covid-19. Desde o surto do novo coronavírus, a China tem contribuído repetidamente com sugestões e fundos para a cooperação internacional anti-epidêmica. Em particular, o firme apoio da China ao multilateralismo tem resistido efetivamente a diversos ruídos na luta global contra a pandemia.

O presidente chinês, Xi Jinping, participou por vídeo da Cúpula global da Saúde e proferiu um importante discurso. Na ocasião, ele pediu aos membros do G20 para assumirem responsabilidades no combate ao Covid-19além de apresentar cinco propostas e anunciar cinco medidas que servirão de guia para a luta global contra a pandemia.

Com base no resumo das experiências chinesas e na revisão de ganhos e perdas no combate global ao vírus, Xi Jinping apresentou cinco propostas, incluindo pôr a vida e a saúde da população em uma posição proeminente, adotar uma abordagem baseada em ciência, trabalhar com solidariedade e cooperação, seguir o princípio de equidade e racionalidade e melhorar o sistema de governança.

Essas propostas, verificadas pela prática chinesa, são eficazes e atendem à necessidade do atual combate à pandemia em diversos países. Na declaração da cúpula, várias propostas da China foram inscritas, o que mostra o reconhecimento das experiências e a sabedoria da China pela comunidade internacional.

Para o combate global à pandemia, a China contribuiu não apenas com sugestões, mas também com ações concretas. Em maio do ano passado, Xi Jinping anunciou cinco medidas na 73ª Assembleia Mundial da Saúde que estão sendo implementadas. Por exemplo, a China já prestou auxílio de vacinas para mais de 80 países em desenvolvimento, exportou para 43 países e forneceu no total 300 milhões de doses para o resto do mundo.

Nesta cúpula, Xi Jinping também anunciou cinco novas medidas como prestar auxílio internacional no valor de US$3 bilhões nos próximos três anos, oferecer mais vacinas dentro de seu alcance para outros países e apoiar produtores chineses de vacinas a transferir tecnologias relativas para países em desenvolvimento. Essas medidas ajudarão os países em desenvolvimento a aumentar sua capacidade e confiança para lutar contra a pandemia.

Para a comunidade internacional, vencer a pandemia e recuperar o crescimento econômico são tarefas proeminentes. A fim de concluí-las, o mundo de hoje precisa mais do que nunca de solidariedade e cooperação.

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.