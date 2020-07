Novavax recebe US$ 1,6 bilhão dos EUA para acelerar produção de uma vacina contra o coronavírus

247 - Os Estados Unidos pagaram à empresa de biotecnologia Novavax o montante de US$ 1,6 bilhão para acelerar a produção de uma vacina contra o novo coronavírus, de acordo com o El País.

O repasse faz parte da Operação Warp Speed, criada com o objetivo de financiar empresas que estão desenvolvendo tratamentos que se mostram promissores no combate à pandemia de Covid-19.

A empresa afirmou que, com a quantia recebida, irá concluir estudos das últimas etapas de testes e fabricar e entregar 100 milhões de doses do medicamento no final de 2020 e no início de 2021, caso os resultados dos testes provarem que a vacina (NVX-CoV2373) é segura e eficaz.

A Novavax nunca lançou um produto no mercado.

