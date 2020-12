Novo lote com 5,5 milhões de doses da CoronaVac chega ao Brasil

Lote composto por 2,1 milhões de doses prontas para uso e 2,1 mil litros de insumos, correspondentes a 3,4 milhões de doses, foi desembarcado no Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas (SP) edit

247 - O governo de São Paulo recebeu na manhã desta quinta-feira (24) um novo lote com 5,5 milhões de doses da CoronaVac, imunizante contra a Covid-19 produzida pela chinesa Sinovac em parceria com o Butantan. A remessa é maior já enviada para o Brasil.

As doses da vacina foram desembarcadas no Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas (SP), em um voo proveniente da China, e de lá seguiram para São Paulo. Segundo informações do G1, o lote é composto por 2,1 milhões de doses prontas para uso e 2,1 mil litros de insumos, correspondentes a 3,4 milhões de doses.

Outras 400 mil doses são esperadas até o dia 28 e mais 1,6 milhão no dia 30.

O conhecimento liberta. Saiba mais