Novos casos de coronavírus da Inglaterra estão acelerando rapidamente, mostra estimativa

O número de pessoas infectadas com coronavírus na Inglaterra aumentou 73% na semana encerrada em 19 de setembro, de acordo com uma estimativa oficial que sublinhou o ressurgimento da pandemia no Reino Unido. A região registrou 6.634 casos de Covid-19 na quinta-feira, seu maior número diário, segundo dados do governo edit

LONDRES (Reuters) - O número de pessoas infectadas com Covid-19 na Inglaterra aumentou 73% na semana encerrada em 19 de setembro, de acordo com uma estimativa oficial que sublinhou o ressurgimento da pandemia no Reino Unido.

O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, reativou algumas restrições na tentativa de conter uma segunda onda de infecções antes do inverno.

O Reino Unido registrou 6.634 casos de Covid-19 na quinta-feira, seu maior número diário, segundo dados do governo, o que reflete a segunda onda, mas também um nível muito mais alto de exames do que o da primeira onda.

O Escritório de Estatísticas Nacionais (ONS) procura estimar os números de infecção na comunidade para além daqueles que foram examinados.

A estimativa do modelo, baseada em amostras da população, leva a crer que os casos novos de Covid-19 na Inglaterra dispararam para cerca de 9.600 por dia na semana encerrada em 19 de setembro, disse o ONS --mais do que os cerca de 6 mil diários da semana anterior.

O ONS disse que cerca de 103.600 pessoas do país tinham a doença durante aquela semana, o equivalente a uma de cada 500 pessoas e muito acima das 59.800 de sua estimativa da semana prévia.

“A estimativa mostra que a taxa de incidência da Inglaterra aumentou nas últimas semanas”, disse o ONS, ressaltando o noroeste, Yorkshire e Humber, Londres e o nordeste como áreas em que o índice de infecções está aumentando.

Londres foi acrescentada a uma lista nacional de alerta de Covid-19, disseram os Conselhos de Londres, que representam os 32 setores da cidade e a City.

Isto significa que mais restrições localizadas, como a proibição de interação entre vizinhos, podem vir a seguir, embora nenhuma medida adicional já tenha sido adotada.