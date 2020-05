Número de pacientes de Covid-19 volta a crescer no Einstein, hospital dos ricos de São Paulo

Depois de semanas de queda, o número de pessoas internadas no hospital Albert Einstein, o mais elitizado do país, deu um salto. Segundo o infectologista Luiz Aranha Camargo, é um claro indicativo “da redução do isolamento social nas classes A e B”, sensível ao discurso de Bolsonaro edit

O discurso bolsonarista contra o isolamento social começa a surtir efeito na elite paulistana: o número de pacientes internados com coronavírus no hospital Albert Einstein, o mais elitizado do país, voltou a crescer nesta semana, depois de sequência de quedas, informa a jornalista Mônica Bergamo .

O número de pessoas internadas no Einstein com a Covid-19, que era de 122 em 4 de abril, chegou a cair para o patamar de 70. Nesta semana, o número voltou a subir, chegando a 86 e metade das pessoas, 43, está na UTI.

“Pode ser uma tendência”, diz o infectologista Luiz Aranha Camargo, do hospital; “Se isso se confirmar, com certeza será um reflexo da redução do isolamento social nas classes A e B”.

O infectologista diz que o menosprezo aos riscos do coronavírus nas elites é patente: “Os números mostram esse relaxamento [em relação ao distanciamento] e a gente começa a sentir isso na atitude das pessoas. A relação disso com o aumento do número de casos é muito clara”. As carretas com carros importados em protesto contra o isolamento social são uma das evidências da postura de parte das elites econômicas.

