O 2º pior domingo da pandemia: Brasil registra 1.657 mortos pela COVID-19

Sputnik - Os números são do Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass), que também confirmou 42.980 novos casos da doença. Com isso, o total de infecções no país chega agora a 13.943.071, e os óbitos somam 373.335.

O número significa que este foi o segundo domingo mais mortal desde o início da pandemia, atrás apenas do dia 11 de abril, quando foram registrados 1.803 óbitos em 24 horas.

Diversas autoridades e instituições de saúde alertam, contudo, que os números reais devem ser ainda maiores, em razão da falta de testagem em larga escala e da subnotificação.

Os números divulgados nos fins de semana também costumam ser mais baixos, uma vez que as equipes responsáveis pela notificação trabalham em escala reduzida.

Segundo o Ministério da Saúde, 12.344.861 pacientes haviam se recuperado da doença até a noite de sábado (17).

Em números absolutos, o Brasil é o segundo país do mundo com mais mortes, atrás apenas dos Estados Unidos, que somam mais de 567 mil óbitos, e o terceiro com mais casos confirmados, depois de EUA (31,6 milhões) e Índia (14,7 milhões).

