O que a China fez para o mundo na sua luta contra a Covid?

Rádio Internacional da China - Há 12 dias, a China reduziu a gestão do novo coronavírus de classe A para classe B. De acordo com a Comissão Nacional de Saúde, os hospitais de todo o país já passaram o pico de atendimento. Os chineses estão mais tranquilos para acolher o Ano Novo Chinês, que começará neste sábado (21). Os chineses estão retomando sua vida normal, muitos deles até viajaram ao exterior. Tudo isso se deve à prevenção científica e direcionada da epidemia pela China, e testemunha o notável sucesso da luta chinesa contra o Covid-19.

Nos últimos três anos, o governo chinês fez todos os esforços para proteger a vida e a saúde do seu povo. Como um país com uma população de mais de 1,4 bilhão de habitantes, esta conquista é em si uma contribuição para a luta global contra a epidemia. Ao mesmo tempo, a China adaptou suas medidas de prevenção em conformidade com tempos e situações. Quando as cepas originais mais patogênicas e a variante delta se espalharam em larga escala, a China tomou fortes medidas de prevenção e controle, ganhando um tempo valioso para a comunidade internacional combater a epidemia. Recentemente, a China abrandou as restrições com base em uma avaliação abrangente das mutações do vírus. O presidente do Fórum Econômico Mundial, Borge Brende, disse acreditar que o reajuste chinês impulsionará o crescimento econômico e ajudará a recuperação econômica global.

Nos últimos três anos, a China compartilhou informações sobre a epidemia com a comunidade internacional de forma aberta e transparente, fornecendo uma base científica para a prevenção e controle da epidemia e o desenvolvimento de vacinas e testes. Em primeiro tempo, a China comunicou o surto à OMS, identificou o patógeno, compartilhou a sequência genética do vírus e anunciou os planos de tratamento, prevenção e controle, refletindo o alto senso de responsabilidade da China na luta global contra a epidemia. Nos últimos três anos, a China realizou mais de 60 intercâmbios técnicos com a OMS. Somente no último mês, o país manteve cinco intercâmbios técnicos e uma chamada com a OMS.

Atualmente, a China já forneceu mais de 2,2 bilhões de doses de vacina para mais de 150 países e organizações internacionais, centenas de bilhões de materiais antiepidêmicos para 153 países e 15 organizações internacionais, além de enviar 38 equipes de especialistas médicos para 34 países. Trata-se da ação prática da China para ajudar a cooperação global contra a epidemia e promover a construção de uma comunidade de saúde comum para a humanidade.

Do ponto de vista econômico, nestes três anos, a China tomou um caminho direcionado e eficiente para integrar a prevenção e o controle de epidemias ao desenvolvimento econômico e social, sendo a “locomotiva” da recuperação econômica mundial. Em 2020, a China foi a primeira grande economia do mundo a alcançar um crescimento econômico positivo; em 2021, sua taxa de crescimento econômico estava entre as mais altas do mundo, e, em 2022, seu PIB cresceu 3%, superando RMB 120 trilhões.

Diante do impacto da epidemia e do aumento do unilateralismo e do protecionismo, a China expandiu ativamente sua abertura, o que manteve energicamente a estabilidade da cadeia de abastecimento e da cadeia industrial global. Em 2022, o valor total das importações e exportações de mercadorias da China ultrapassou RMB 40 trilhões, um aumento de 7,7% em relação ao ano anterior.

É evidente a contribuição chinesa para o mundo durante os últimos três anos na luta contra a epidemia. A epidemia ainda não terminou, e somente através de esforços conjuntos, os países podem sair da escuridão o mais rápido possível.

Tradução: Inês Zhu

Revisão: Diego Goulart

