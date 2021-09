'O que aconteceu no Ministério da Saúde nos últimos dois anos foi um crime', diz Drauzio Varella

Apoie o 247

247 - O médico Drauzio Varella afirmou que o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, “anda na corda bamba” no tocante ao enfrentamento à pandemia e qualificou como “um crime” a gestão da pasta nos últimos dois anos. "Se analisar o que aconteceu no Ministério da Saúde nos últimos dois anos, é um crime", disse ele ao UOL.

De acordo com a reportagem, o médico elogiou o trabalho dos ex-ministros Luiz Henrique Mandetta e Nelson Teich, mas condenou as gestões de Eduardo Pazuello e de Queiroga. "Quando analisa as observações que o doutor Queiroga fez, você via que ele estava em corda bamba justificando o injustificável. Não podia defender uso de máscara e para evitar aglomerações, como que um médico vai contra isso?", questionou. "Ele não tinha como ser médico e justificar as atitudes do presidente", completou em seguida.

Drauzio também criticou a decisão do Ministério da Saúde que resultou na suspensão da vacinação de adolescentes sem comorbidades há cerca de duas semanas. "Olha a confusão que lança no país para depois voltar atrás, nunca houve unanimidade tão grande quanto com o que aconteceu nesse episódio, todos os médicos estavam de acordo (em manter a vacinação para adolescentes)", destacou. "O mais grave é que não foi o General Pazuello que fez isso, foi um médico (Queiroga), é o mais grave de tudo", acrescentou. A pasta recuou da decisão na quinta-feira (23) da semana passada.

