Obama testa positivo para covid-19

(Reuters) - O ex-presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, disse neste domingo que testou positivo para a Covid-19 e que estava se sentindo bem, exceto pela garganta arranhada.

"Estou com a garganta arranhando há alguns dias, mas estou me sentindo bem", escreveu Obama no Twitter.

"Michelle e eu estamos gratos por ser vacinados e reforçados, e ela deu negativo".