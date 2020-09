Obesidade é fator de risco tão importante quanto ser idoso para agravamento e morte por coronavírus

De acordo com cientistas brasileiros, os obesos correm alto perigo em caso de infecção por Covid-19. Um dos motivos é que eles já têm uma resposta inflamatória desequilibrada por causa do excesso de peso edit

247 - Uma revisão sistemática acerca do impacto da obesidade sobre a pandemia e coordenada pela professora Silvia Sales-Peres, professora da Universidade de São Paulo (USP), em Bauru, apontou que a obesidade é um fator de risco para o agravamento da do coronavírus e a morte pela doença tão importante quanto ser idoso. De acordo com cientistas brasileiros, os obesos correm alto perigo, não importando comorbidades, doença cardíaca, pulmonar, hipertensão ou diabetes.

"Vimos que mesmo em pessoas sem nenhuma outra doença além da própria obesidade, o risco de Covid-19 grave é significativamente maior, inclusive nos jovens. Isso é gravíssimo para o Brasil, onde a maior parte da população está acima do peso", afirmou a docente. Os relatos foram publicados pelo jornal O Globo.

Alguns motivos explicam a gravidade da pandemia em obesos. Um é o fato de eles já terem uma resposta inflamatória desequilibrada. A obesidade é uma inflamação crônica de baixo grau, associada ao aumento excessivo das células adiposas.

Estudos também apontaram que pessoas acima do peso têm mais receptores de ECA2, a porta de entrada do Sars-CoV-2 nas células. O Sars-CoV-2 também se multiplica nas células adiposas, de gordura.

Outra característica dos obesos que agrava uma possível infecção por Covid-19 é que eles, por serem, muitas vezes, pré-diabéticos ou diabéticos. São pessoas com alto nível de glicose e ela, quando em excesso, prejudica o sistema imunológico porque afeta os macrófagos. Estes são células da primeira linha de defesa contra vírus.

