Ocupação de leitos de UTI chega a 100% em Curitiba, Campo Grande e Aracaju

247 - A ocupação de leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) chegou nesta quarta-feira (2) a 100% em Curitiba (PR), Campo Grande (MS) e Aracaju (SE). As capitais têm filas de pacientes com Covid-19 esperando por um leito.

Ao todo, são 10 capitais com mais de 90% dos leitos de UTI ocupados. Em oito delas, a taxa é de 95%.

De acordo com o secretário de Saúde do Mato Grosso do Sul, Geraldo Resende, a situação é resultado das aglomerações, festas clandestinas e baixa adesão ao uso de máscara. “Infelizmente, somos o estado onde há menor cooperação das pessoas”, afirmou. No estado, 105% dos leitos de UTI estão ocupados.

Prefeitos sul-mato-grossenses estudam adotar medidas restritivas mais severas durante o feriado de Corpus Christi, como toque de recolher entre 20h e 5h, barreiras sanitárias, proibição de consumo de bebidas alcoólicas em locais públicos e suspensão da operação dos ônibus intermunicipais.

Em Curitiba, a fila de espera é de 214 pacientes com Covid-19. Em todo o Paraná, são 700 doentes na fila.

No Sergipe, tanto a capital como o estado estão em estado crítico desde abril. (Com informações da Folha de S.Paulo).

