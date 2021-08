Ocupação de UTIs fica abaixo de 80% em todos os estados brasileiros, diz Fiocruz

Apenas cinco estados se encontram hoje na zona intermediária, com ocupação entre 60% e 79% edit

247 - As taxas de ocupação de UTIs nos estados brasileiros atingem o melhor índice desde julho de 2020, quando o Observatório Fiocruz Covid-19 começou a coletar os dados. Pela primeira vez desde o ano passado, nenhum estado está na zona de alerta crítico, com lotação acima de 80% dos leitos para doentes infectados pelo novo coronavírus. A reportagem é do jornal Folha de S.Paulo.

No pior momento da epidemia, em março, 21 estados tinham ocupação acima de 80%. Destes, 15 passavam de 90%.

Além disso, apenas cinco estados se encontram hoje na zona intermediária, com ocupação entre 60% e 79%. Na semana passada, um estado estava ainda na zona crítica, e sete na zona intermediária.

Ainda de acordo com a reportagem, o percentual de ocupação de leitos se mantém alto em alguns deles, como Roraima e Rondônia, porque estão fechando leitos para Covid-19, e não porque estão recebendo mais pacientes. Roraima diminuiu o número de leitos de 74 para 50 em uma semana. Rondônia, de 230 para 166.

