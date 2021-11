'Ômicron chegará ao Brasil. Resta saber se será contida', diz Dimas Covas

O presidente do Butantan afirmou que estuda doar doses da CoronaVac a países africanos, local de surgimento da Ômicron edit

247 - O presidente do Instituto Butantan, Dimas Covas, afirmou à Folha de S. Paulo que a mais nova variante do coronavírus, a Ômicron, com certeza chegará ao Brasil.

"Resta saber se será contida", disse Covas. "O Brasil e os demais países dependem de medidas locais e regionais".

Segundo Covas, o Butantan estuda doar doses da CoronaVac a países africanos, onde surgiu a Ômicron.

