Ômicron: governo contraria Anvisa e diz que espera "mais esclarecimentos" antes de ampliar restrição de voos

247 - O governo federal informou nesta terça-feira (30), em nota oficial, que aguarda "mais esclarecimentos" sobre a situação epidemiológica da variante ômicron do coronavírus em Angola, Malawi, Moçambique e Zâmbia antes de definir se bloqueará voos saídos desses países em direção ao Brasil.

No sábado (27), a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) emitiu nota técnica para recomendar que o Brasil ampliasse a lista de países do sul da África incluídos nessa restrição de voos, e passasse também a vetar aviões saídos dessas quatro nações.

"O monitoramento da situação epidemiológica no mundo, em especial nos países com casos confirmados da nova variante, continuará sendo feito pelo Ministério da Saúde, por meio da Secretaria de Vigilância em Saúde, que coordena uma sala de situação para acompanhar a evolução da pandemia no Brasil e no mundo", diz o comunicado da pasta.

Até agora, o governo brasileiro proibiu temporariamente voos que tenham origem ou passagem, nos últimos 14 dias, por outros seis países africanos: África do Sul — onde a variante foi identificada pela primeira vez —, Botsuana, Eswatini, Lesoto, Namíbia e Zimbábue.

O governo continua sem exigir certificado de vacinação para quem chega ao Brasil. A nota divulgada pelo governo federal sequer faz menção a uma eventual exigência disso.

Por outro lado, a Anvisa afirma que na reunião com o governo sustentou que essas medidas têm que ser tomadas de imediato, reiterando suas recomendações técnicas, informa o G1.



