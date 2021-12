Ômicron já foi encontrada em 63 países e pode superar Delta na velocidade de disseminação, diz OMS

Ainda não está claro o que causa a alta taxa de disseminação da nova estirpe, que pode diminuir a eficácia das vacinas de COVID-19 com base em dados preliminares, sengundo a organização edit

Sputnik - Neste domingo (12), a Organização Mundial da Saúde (OMS), afirmou que a nova cepa do coronavírus, a Ômicron, foi encontrada em 63 países e, de acordo com dados preliminares, vai ultrapassar a velocidade de difusão da Delta no mundo.

"Em 9 de dezembro de 2021, casos de infecções humanas com esta variante foram identificados em 63 países em todas as seis regiões da OMS. Ao analisar os dados disponíveis atualmente, é provável que Ômicron supere a variante Delta onde ocorre a transmissão na comunidade", diz um comunicado da OMS.

No entanto, ainda não está claro o que causa a alta taxa de disseminação da nova estirpe. A nova variante também pode diminuir a eficácia das vacinas de COVID-19 com base em dados preliminares, entretanto, a cepa é menos perigosa que a Delta, presumiu a organização.

"Os dados disponíveis são limitados e não há nenhuma evidência revisada por pares sobre a eficácia da vacina ou efetividade para a Ômicron até o momento. A evidência preliminar e o perfil antigênico consideravelmente alterado da proteína de pico [proteína S] de Ômicron sugerem uma redução na eficácia da vacina contra a infecção e transmissão associada à nova variante", disse o comunicado.

De acordo com o Our World in Data, até o momento, 270 milhões de casos de COVID-19 foram registrados em todo o mundo e 5,3 milhões de pessoas faleceram em decorrência da infecção.

