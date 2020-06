OMS alerta para baixa testagem e subnotificação dos casos do novo coronavírus no Brasil

"A taxa de positivos no Brasil é bastante alta. Provavelmente, há uma subestimação do número verdadeiro de casos", disse o diretor do programa de emergências da OMS, Michael Ryan edit

247 - A Organização Mundial de Saúde (OMS) manifestou preocupação com a subnotificação dos casos do novo coronavírus no Brasil em função do percentual dos resultados dos testes positivos, em torno de 31%. Para a OMS, o índice elevado aponta uma baixa testagem e pode esconder uma possível subnotificação, uma vez que a média mundial de casos positivos gira em torno de 17%.

"A taxa de positivos no Brasil é bastante alta. Provavelmente, há uma subestimação do número verdadeiro de casos. A taxa em países com testagem em massa chega até a 5%, e essa tendência não é um resultado de realizar vários testes", disse o diretor do programa de emergências da OMS, Michael Ryan, segundo reportagem do jornal O Estado de S. Paulo.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.