OMS aponta meta de 2021: “Garantir o acesso aos imunizantes para todos os países o mais rápido possível"

247 - Em coletiva de imprensa nesta segunda-feira (28), a última de 2020, a Organização Mundial de Saúde (OMS) reforçou os avanços científicos alcançados no trabalho contra o coronavírus e reforçou a necessidade de uma ação coletiva para enfrentar a pandemia.

“Precisamos construir uma rede de solidariedade global para deixar de lado politizações e colocar à frente o que realmente importa: controlar a pandemia”, destacou o diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

O diretor da OMS enfatizou que uma das principais metas da agência é garantir o acesso aos imunizantes para todos os países o mais rápido possível. De acordo com ele, a pandemia “expôs o nível de pobreza, desigualdade e exclusão” no mundo. “Saúde sozinha não será a solução. Temos que enfrentar o real problema da sociedade, que é a inequidade”, analisou. “Isso significa implementar sistemas que se importem com o mundo como um todo, incluindo temas como o aquecimento global.”

Tedros disse que a OMS trabalha "com cientistas de todo o mundo para tentar entender as mudanças no vírus e como elas alteram o tratamento e as vacinas”, detalhou. “Cientistas do Reino Unido e da África guiarão nossos próximos passos.”

O diretor-geral da OMS falou ainda sobre os desafios para 2021, como a nova cepa da doença, descoberta recentemente. “Esse é um momento para refletirmos sobre os progressos e lições que aprendemos até agora, bem como o que devemos fazer no ano que vem”, disse.

