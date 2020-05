OMS diz estar preocupada com “séria cegueira” de governos contra o isolamento social

Entre os dez países com maior número de mortes pelo vírus, o Brasil e os Estados Unidos são os únicos que não adotaram restrições em nível nacional e também os únicos com taxa de contágio acima de 1, segundo estudo do Imperial College de Londres edit

247 - A Organização Mundial da Saúde (OMS) diz estar preocupada com a “séria cegueira” dos governos que não tomam medidas contra o isolamento social, disse o diretor-executivo da Organização Mundial de Saúde, Michael Ryan, nesta segunda-feira, 11.

Entre os dez países com maior número de mortes pelo vírus, o Brasil e os Estados Unidos são os únicos que não adotaram restrições em nível nacional e também os únicos com taxa de contágio acima de 1, segundo estudo do Imperial College de Londres. O dado indica que a pandemia está “fora do controle”.

