OMS diz que hidroxicloroquina não funciona contra Covid-19 e recomenda corte de gastos com o remédio

Painel de especialistas da Organização Mundial da Saúde diz que, com base em "seis ensaios controlados envolvendo mais de 6.000 participantes", o medicamento não tem "efeito significativo sobre a infecção pela Covid-19" edit

247 - Um painel de especialistas da Organização Mundial da Saúde (OMS) jogou a última pá de cal sobre a hidroxicloroquina como suposto medicamento capaz de prevenir a Covid-19, segundo Jamil Chade, do UOL.

Após diversas pistas de que a droga não funciona para combater a doença causada pelo novo coronavírus, técnicos da OMS divulgaram parecer que "aconselha fortemente contra o uso de hidroxicloroquina para prevenir" a Covid-19. A OMS ainda recomendou que todos os recursos destinados a estudos da substância sejam revertidos para "outras drogas mais promissoras".

No Brasil, o medicamento foi tratado por Jair Bolsonaro e seus simpatizantes como salvador da pátria, contrariando estudos científicos que apontava a ineficácia da substância para Covid-19. Mesmo assim, Bolsonaro exaltou o remédio e receitou aos brasileiros a hidroxicloroquina.

"O medicamento anti-inflamatório hidroxicloroquina não deve ser usado para prevenir infecções em pessoas que não têm Covid-19", disse o painel, baseando-se em "evidências de alta certeza de seis ensaios controlados envolvendo mais de 6.000 participantes". "As evidências mostraram que a hidroxicloroquina não teve efeito significativo sobre a morte e admissão no hospital, enquanto as evidências de certeza moderada mostraram que a hidroxicloroquina não teve efeito significativo sobre a infecção pela Covid-19 confirmada em laboratório e provavelmente aumenta o risco de efeitos adversos", diz.

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.