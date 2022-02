OMS diz que períodos de quarentena podem ser encurtados

Apoie o 247

Por Manas Mishra e Manojna Maddipatla - Reuters * - Bengaluru

A Organização Mundial da Saúde (OMS) afirmou nesta quinta-feira (17) que os países que estão com números altos de casos de covid-19 podem encurtar a duração recomendada da quarentena de 14 dias em algumas situações.

A agência da ONU disse que suas novas orientações podem ser úteis em lugares onde os serviços essenciais estão sob pressão.

Por exemplo: o período de quarentena pode ser reduzido para 10 dias sem testes, e para 7 dias com teste negativo - caso a pessoa não desenvolva quaisquer sintomas, esclareceu a OMS.

Onde os testes para encurtar a quarentena não são possíveis, a ausência de sintomas pode ser utilizada como uma alternativa para a testagem, disse a agência em suas orientações provisórias.

A OMS também disse que os países podem considerar o relaxamento das medidas de rastreamento de contato em situações semelhantes.

Para contatos de pessoas infectadas com a covid-19, aqueles que estão em maior risco de infecção, tais como profissionais de saúde, devem ser priorizados, assim como as pessoas com maiores riscos, seja com comorbidades ou não vacinados.

Alguns países, como Estados Unidos, Alemanha e Suíça, encurtaram os períodos de quarentena para lidar com uma onda de infecções pelo coronavírus impulsionada pela variante Ômicron.